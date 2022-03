Baglioni Hotels torna a Milano con il lusso di Casa Baglioni

Aprirà nel quarto trimestre di quest’anno Casa Baglioni, il nuovo indirizzo di Baglioni Hotels, che torna sulla piazza milanese dopo la puntata pugliese del Masseria Muzza, la cui inaugurazione è prevista entro maggio.

"Sono contento e orgoglioso di tornare a Milano, - commenta il ceo del Gruppo Guido Polito -, una destinazione essenziale per la nostra collezione”. Situata nel quartiere di Brera, Casa Baglioni disporrà di 30 camere e suite, un’area living, un ristorante firmato dallo chef stellato Claudio Sadler e una wine cellar.



Gli spazi, progettati dallo studio d’architettura Spagnulo & Partners, traggono ispirazione dall'arte e dal design degli anni '60 di Milano, utilizzando una mix armonioso di colore e illuminazione.

Casa Baglioni farà parte della collezione dei The Leading Hotels of the World.