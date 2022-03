Apre a Venezia Palazzo Garzoni, debutto italiano per Almae Collection

Aprirà il 1 aprile a Venezia il nuovo boutique hotel di lusso Palazzo Garzoni, che mette a disposizione dei turisti extra wealty 4 appartamenti di diverse metrature, che possono ospitare da 10 a 4 persone.

Il Palazzo, che entra a far parte di Almae Collection, gruppo francese di ospitalità con sole 3 strutture di altissimo livello, che fa il suo debutto in Italia, è un edificio in stile gotico affacciato sul Canal Grande, tra il Rio di Ca' Garzoni ed il Fondaco Marcello.



I quattro appartamenti hanno grandi saloni, stanze maestose e quello al piano nobile vanta anche una biblioteca, tutti impreziositi da marmi di Carrara dai colori unici e affreschi originali alle pareti. La struttura presto ospiterà turisti da tutto il mondo, promuovendo un turismo immersivo nella storia della città, rivolto ad un segmento luxury.



“Nonostante le difficoltà portate da lockdown e restrizioni di vario tipo, il turismo di lusso ha resistito alla crisi, e per chi opera nel settore è proprio questo il segmento su cui puntare per il rilancio dell’intero comparto – spiega Anne Cecile Quey, direttrice di Almae Collection –. Venezia con i suoi scorci suggestivi, la sua storia e un patrimonio di bellezze uniche al mondo è da sempre meta di un turismo di alto livello, caratterizzato da persone con un’alta capacità di spesa, che generano ricchezza per tutto il territorio e per quelli limitrofi”.