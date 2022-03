Mandarin Oriental lancia la sua collezione di case di lusso

Una collezione di ville brandizzata è l’offerta 2022 firmata Mandarin Oriental Hotel Group sotto il nome di Mandarin Oriental Exclusive Homes. Il prodotto è stato realizzato in collaborazione con StayOne, la community di viaggiatori di lusso specializzata in soggiorni in villa.

Mandarin Oriental Exclusive Homes ha selezionato diverse case situate in note destinazioni in tutta Europa: si va da Ibiza al Sud della Francia, da Maiorca a Cotswold nel Regno Unito, dove a disposizione degli ospiti è un grande maniero. A Ibiza, in particolare, una delle ville si trova sull’isola privata di Tagomago, ed è l'unica residenza dell’isola. Il noleggio include trasferimenti privati in barca.



“Siamo entusiasti di estendere il brand Mandarin Oriental a nuove iniziative introducendo nuove esperienze per i nostri fan in tutto il mondo – dice James Riley, amministratore delegato di Mandarin Oriental Hotel Group -. Queste ricercate case di lusso si inseriscono perfettamente e in maniera naturale all’interno del nostro portfolio e le loro posizioni permettono ai nostri ospiti di combinare una visita in hotel con un soggiorno in villa ed esplorare la destinazione in modi diversi”.



Le case sono state scelte per soddisfare le diverse esigenze dei clienti in modo da offrire diverse esperienze: un’intimità isolata, attrazioni per famiglie o ancora ambienti finalizzati a delle feste.



I plus della case di Mandarin Oriental Exclusive Homes sono la presenza di un servizio di concierge personale dedicato dalla prenotazione fino alla partenza, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per assistere alle richieste del cliente fino a prima dell’arrivo e per organizzare esperienze e trasporti locali; la possibilità di vivere esperienze culinarie private con uno chef, approvato da esperti Mandarin Oriental, che progetterà un menu su misura in base alle preferenze degli ospiti e ai prodotti locali di stagione. Inoltre, un servizio quotidiano di housekeeping, sistemazioni speciali per bambini di tutte le età, amenities di lusso scelte da Mandarin Oriental.