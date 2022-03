Nasce Journeys Collection, la collezione di viaggi in jet privati di Flitestar

Flitestar prende quota grazie al lancio di “Journeys Collection”, nuova luxury company che propone esperienze di viaggio esclusive volando in jet privati.

Dall’osservazione delle grandi migrazioni africane a eleganti city break in Europa, passando per isole remote e spedizioni in Antartide, la compagnia d’aviazione fondata da Neil Baines mette a disposizione velivoli di ogni taglia per garantire massimo comfort e indipendenza.



“Negli ultimi due anni - dichiara Baines - abbiamo assistito a un incremento significativo della domanda di viaggi privati: i clienti ora cercano esperienze intime, lontano dalle masse, ridefinendo così il concetto di lusso”.



Fra le proposte imperdibili del 2022, la possibilità di godere della city di Londra a bordo della Queen Mothers Daimler, con visita privata dei gioielli della Corona per celebrare il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II.



Journey Collection è parte della Travel Trust Association, grazie alla quale viene garantita ai clienti massima sicurezza finanziaria, oltre che l’accesso a centinaia di premium travel brands.