Il lusso W Hotels approda in Portogallo con il W Algarve

W Hotels Worldwide debutta in Portogallo, nella Costa dell’Algarve. Il marchio, parte del portfolio Marriott Bonvoy, è pronto a inaugurare il W Algarve.

L’hotel, al debutto in primavera, dispone di 134 camere e 83 residenze, dal design intrigante a cura di AB Concept. “L’arrivo di W Hotels in Algarve segna un nuovo capitolo sia per il brand sia per la regione stessa - spiega in una nota Candice D’Cruz, vice president, Luxury Brands, Europe, Middle East & Africa, Marriott International -. Attraverso il design sofisticato e sorprendente e i coloratissimi interni e che riflettono la storia del luogo, W Algarve offrirà agli ospiti una destinazione in grado di fondere il fascino del luogo con lo stile giocoso di W Hotels”.



Gli interni

Gli spazi interni si ispirano alle linee curve delle grotte di Benagil. La palette si estende dal blu, all’acquamarina fino al turchese e si rifà alle tonalità del cielo e dell’Oceano Atlantico. L’utilizzo di tessuti, superfici a texture è studiato nei minimi dettagli, così da permettere agli ospiti di vivere un luogo affascinante legato alla storia e alle tradizioni locali, tra cui la lavorazione della ceramica, i mosaici e l'uncinetto, passando per i costumi moreschi, le attività tipica come la pesca e la cultura del surf.



L’ingresso si ispira al folklore locale, con una parete dalle linee curve decorata con specchi e piatti di ceramica portoghese realizzati a mano da Vista Alegre, produttore portoghese di porcellana artigianale in attività da quasi 200 anni, con tonalità che vanno dal verde al blu. I piatti, disposti in modo irregolare, creeranno una sensazione mistica, come se ci si trovasse sott’acqua.



Durante il loro soggiorno, gli ospiti potranno fare esperienza della W Lounge, che ospita un’ipnotizzante installazione centrale a forma di onda realizzata con pannelli di vetro, ispirata ai gioielli moreschi e all’oceano. W Lounge è un ambiente naturalmente illuminato e connesso con l’esterno, anche grazie alla presenza di una terrazza. Il bar è super glamour: gli interni sono decorati con piastrelle realizzate ad hoc e oggetti in vetro soffiato, mentre un bancone da bar in onice lungo 20 metri si estende fino alla terrazza.



All’esterno, sarà possibile ammirare eleganti giochi d’acqua e la foresta che circonda l’hotel.