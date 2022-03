L’estate a 5 stelle di Portopiccolo: riapre il Falisia, a Luxury Collection Resort & Spa

Portopiccolo si prepara ad affrontare l’estate 2022. In vista della nuova stagione riaprirà il 4 marzo il Falisia, a Luxury Collection Resort & Spa, il resort a 5 stelle di Marriott International.

Ad oggi il Borgo conta 148 unità ricettive: 58 sono camere e suite e 90 sono le residenze in affitto, a breve o lungo termine.



Oltre all’offerta ricettiva, Portopiccolo mette in campo il pacchetto ‘Back to Spring’, pensato per quanti vogliono concedersi una pausa all’insegna del bello, del benessere e del relax. Il pacchetto include infatti soggiorno con aperitivo di benvenuto, un trattamento vip in camera e una colazione con vista sul mare.



La nuova stagione che si apre vedrà, inoltre, l’intero borgo animarsi con un ricco calendario di appuntamenti e iniziative. Il Cliff Gourmet Restaurant aprirà la propria cucina anche il sabato e la

domenica a pranzo, fino alla fine di maggio, con un menù creato dallo chef Matteo Bettega.