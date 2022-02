MarBella Collection, 40 milioni di euro per crescere in Grecia

Quaranta milioni di euro. Questo l’investimento che si appresta a mettere sul campo MarBella Collection Hotel Group per ampliare e arricchire la sua offerta ricettva.



Obiettivo primario del piano di investimenti è il consolidamento della presenza del Gruppo in Grecia, attraverso la creazione di nuove unità ricettive e il rafforzamento del MarBella Corfù e del MarBella Nido.

In particolare, per quanto riguarda il MarBella Corfù, il gruppo ha nei piani, per la stagione 2022, l’aggiunta di due nuovi ristoranti (5 milioni di euro), e di un parco acquatico. E, per la stagione 2023, è prevista la ristrutturazione completa di tutte le camere, delle suite e delle aree comuni, per una spesa di 10 milioni di euro.



Per quanto riguarda il MarBella Nido, invece, nei piani vi è l’aggiunta, entro il 2024, di 25 nuove suite di lusso con vista sul mare, per un investimento complessivo di 3 milioni di euro. Altri 2 milioni di euro saranno spesi per la creazione del quartier generale del Gruppo, nonché di magazzini che serviranno tutti gli hotel.



Il Gruppo ha, poi, annunciato la creazione di una nuova unità alberghiera a Corfù, con una capacità di 200 posti letto. Il progetto dovrebbe vedere la luce nel 2024, per un budget di 15 milioni di euro. Contestualmente verrà rafforzata la presenza del Gruppo in Tesprozia, grazie alla realizzazione di un complesso di ville di lusso da 3,5 milioni di euro nell’area di Karavostasi, adiacente al MarBella Elix.