One&Only debutta negli Stati Uniti: primo resort tra le nevi del Montana

One&Ony firma il suo primo resort negli Stati Uniti con One&Only Moonlight Basin a Big Sky nel Montana, che aprirà le porte agli ospiti nel 2024.

Progettato dallo studio di architettura Olson Kundig, One&Only Moonlight Basin, a un'ora d’auto dal parco nazionale di Yellowstone, si svilupperà all’interno di una tenuta di 8.000 ettari e offrirà sistemazioni ideali sia per coppie, sia per famiglie. Disporrà di 73 camere e suite nel lodge principale, 19 ville, uno ski lodge e una Chenot Spa.

La struttura includerà inoltre la prima comunità di One&Only Private Homes su suolo statunitense, offrendo 62 residenze completamente indipendenti e caratterizzate da un design contemporaneo. Firmate anch’esse da Olson Kundig, saranno inserite in modo organico nel paesaggio rispettando la natura circostante e limitando l’impatto della costruzione sul territorio e il suo ecosistema.



Gli sport e l'intrattenimento

Collegato da una cabinovia alle piste da sci di Big Sky, garantirà agli ospiti l’accesso a campi da golf di montagna e a innumerevoli attività outdoor fra cui trekking, mountain bike, equitazione, pesca, ciaspolate, sci, esperienze in slitta trainata da cani e motoslitta, con in più una programmazione innovativa studiata ad hoc per le famiglie con bambini.