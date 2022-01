Debutta ad Atene xenodocheio Milos, primo boutique hotel del brand di ristorazione greca

Il marchio di alta cucina greca estiatorio Milos, nato a Montreal alla fine degli anni ’70 e poi sbarcato in molte altre destinazione da New York a Londra fino ad Atene, debutta con il suo primo boutique hotel a 5 stelle e sceglie proprio la capitale greca per coniugare l’alta cucina con l’ospitalità di lusso.

Si chiama xenodocheio Milos il nuovo boutique hotel collocato nel pieno centro di Atene, di fronte al Vecchio Parlamento, che aprirà i battenti il prossimo 15 gennaio.



Il ristorante, da cui parte il concetto di philoxenia, offrirà alcuni dei piatti più iconici del fondatore Costas Spiliadis, mentre l’hotel presenta 43 fra camere e suite e si propone come una casa lontana da casa.



Molte le esperienze di benessere, dallo yoga sul rooftop al pilates nella boutique gym. Coloro che desiderano ospitare eventi privati esclusivi possono scegliere tra una serie di sale riunioni o la terrazza all'aperto.