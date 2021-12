Renaissance fa il bis a Bali: apre il Nusa Dua Resort

Renaissance Hotels ha aperto la sua seconda proprietà a Bali: il Renaissance Bali Nusa Dua Resort, arroccato sulle colline sopra Nusa Dua e circondato da una lussureggiante vegetazione. Al suo interno dispone di 310 camere, quattro piscine, sei punti ristoro, il centro benessere The Spa, una palestra aperta 24 ore su 24 e il Lava Land Kids Club, oltre ad ampi spazi per eventi e meeting. Gli ambienti, finemente arredati grazie al meticoloso lavoro degli esperti di P49 Deesign, con il loro design rendono omaggio alla cultura balinese e, in particolare, alla Danza Barong: “Non vediamo l’ora di accogliere i viaggiatori e far vivere loro esperienze inaspettate in uno dei quartieri più stimolanti di Bali” ha dichiarato il general manager Jeffrey Tyler.