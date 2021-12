Lusso anni '20 e champagne: il Natale ‘Sparkling Gold’ del Rome Cavalieri

Il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel si appresta ad aprire le festività di Natale nel segno dello Sparkling Gold. È questo, infatti, il tema che farà da sfondo alle ricorrenze 2021/2022 nella struttura romana.



Ispirato agli anni ruggenti del secolo scorso, Sparkling Gold esprime il desiderio di ritorno al glamour e alla spensieratezza con un pizzico di trasgressione. Un Natale e Capodanno dorati e spumeggianti degni dei “Roaring ‘20s”, senza dimenticare i temi della nostra epoca, primo tra tutti il rispetto per il pianeta.

Le decorazioni

L’hotel si veste così di decorazioni natalizie a tema Sparkling Gold, che trovano nell’albero di Natale il loro protagonista indiscusso. Si tratta di un "albero senza albero". Di fatto, non si tratta del classico abete natalizio, ma di una suggestiva installazione sospesa al centro della hall che ricrea la sagoma del tradizionale albero natalizio, realizzata da sole luci e decorazioni dorate e scintillanti. Ogni elemento è sospeso, appeso a sottili e invisibili fili trasparenti di nylon, che saranno recuperati e riutilizzati per creare altre composizioni, evitandone così lo spreco e la dispersione che potrebbe produrre inquinamento da plastica.



La cucina

A tema anche l’esperienza culinaria di haute cuisine a La Pergola, con i menù del pluristellato Heinz Beck. Per Natale e Capodanno lo chef ha creato propone un connubio tra creatività e i sapori autentici della tradizione italiana e mediterranea. Tra i piatti, Astice su carciofi con tartufo nero e Tortellini ripieni di melanzana con frutti di mare e salsa al basilico per la cena del 24 dicembre, oppure il Consommè di cappone affumicato e l’Agnello e indivia belga brasata con nocciole il giorno di Natale.



Al Ristorante Uliveto gli ospiti potranno degustare le creazioni dell’executive chef Fabio Boschero e dall’executive pastry chef Dario Nuti, con un menù appositamente pensato per il Cenone della Vigilia.



Il 25 dicembre l’Uliveto propone un Brunch di Natale nel segno della più autentica tradizione culinaria, alla riscoperta dei sapori del BelPaese, da fritti e salumi tipici, a cappelletti e ravioli, fino alle dolci prelibatezze natalizie. E per gli ospiti più piccoli non mancherà

l’arrivo di Babbo Natale sulla slitta.



Al Tiepolo Lounge & Terrace tra il 24, 25 e 26 dicembre gli ospiti potranno godere di un ricco buffet di dolcezze natalizie a cura del pastry chef, Dario Nuti, accompagnate da un flute di champagne Veuve Clicquot Rosé, per poi proseguire la serata all’insegna dei cocktail, Gold Rush e Brilliant Champagne, preparati dagli esperti mixologist e che delizieranno i vostri sensi.



A Capodanno cena stellata a La Pergola di Heinz Beck, accompagnata da musica e fuochi d’artificio, il Galà di San Silvestro nel Salone dei Cavalieri firmato Fabio Boschero e Dario Nuti. Seguiranno, per un festeggiamento più informale, musica e bollicine sulla Terrazza degli Aranci dalla quale si potrà godere di una suggestiva vista sulla Città Eterna e di spettacolari fuochi d’artificio.



Il primo dell’anno brunch con musica dal vivo, tra sapori dolci e salati tipici della tradizione italiana. E per i più piccoli, musica, animazione e giochi nella Sala Ellisse.



Wellness

La Cavalieri Grand Spa ha, inoltre, selezionato un trattamento speciale per coccolare elegantemente i propri ospiti: lo Sparkling Radiance Facial, un’esperienza sensoriale completa per vivere la magia della “golden hour” sulla propria pelle. Le gocce d’oro La Prairie Pure Gold Radiance Concentrate rassodano, illuminano e stimolano la pelle, lasciando l’incarnato levigato, radioso e vitale.