Inside Duomo Luxury Apartments, le residenze Starhotels a Milano. La fotogallery

L’ingresso è quello, storico e affascinante, dello Starhotels Rosa Grand di Milano su piazza Fontana. Ma quando con un ascensore si sale fino al 5° piano, si apre un mondo diverso, fatto di comfort esclusivo, di vedute mozzafiato sulle guglie del Duomo, di colori caldi e accoglienti.

Sono questi i Duomo Luxury Apartments firmati Starhotels, con i quali la catena guidata da Elisabetta Fabri debutta in Italia con il concept dei serviced apartments di lusso.



Sono 20 gli appartamenti e 4 le penthouse che hanno debuttato solo qualche mese fa in pieno centro a Milano e che TTG Italia ha visitato per voi.



Disegnati dall’interior designer milanese Andrea Auletta, penthouse e appartamenti sono caratterizzati da grandi superfici, luce naturale che entra abbondante dalle finestre a intera parete e terrazze e balconi con vista. Dotati di cucina e zona living, la sensazione che lasciano è quella di un buen ritiro di grande serenità nel pieno cuore pulsante della città.



Tutti i mobili sono stati disegnati ad hoc e realizzati da Divania Horo, con l’eccezione di alcuni imbottiti e sedute, come le poltrone di Meridiani e le sedie intorno al tavolo pranzo di Montbel.



Le Penthouse

Sono 4, tutte articolate in maniera differente per rispondere a bisogni diversi.



La Penthouse Duplex Duomo View è un appartamento di 150 metri quadrati su due livelli, uniti da scala e ascensore privato, intorno ai quali ruotano ampi saloni, 2 camere da letto, 2 cucine e 2 bagni. Grandi vetrate a tutta altezza e due ampie e panoramiche terrazze attrezzate da 100 metri quadrati completano l’offerta.

Nelle Duomo Terrace Penthouse la luce è protagonista. Grandi vetrate a tutta altezza si affacciano sul centro storico della città e sull’ampia terrazza attrezzata. Sono dotate di cucina, camera, living con angolo sofà e bagno con vasche stand alone dalla suggestiva vista sulle guglie del Duomo.

La Duomo Panoramic Penthouse, infine, gode di una vista mozzafiato sulle guglie ed è composta da camera, bagno con una vasca stand alone , living con angolo sofà e cucina.



Gli appartamenti

Nei Duomo Grand Apartment, due appartamenti si uniscono per creare un unico grande spazio, ideale anche per un soggiorno in famiglia. A disposizione 2 cucine, 2 camere da letto, 2 lounge con sofà e poltrone e 2 bagni.

Per chi necessita di un appartamento dai grandi volumi dotato di 2 camere da letto, 2 bagni, living e cucina nel centro storico di Milano, i Duomo Deluxe Apartment vantano anche in alcuni casi una terrazza attrezzata.

Nei Duomo Terrace Apartment si trovano ampie terrazze arredate che regalano scorci suggestivi sulle guglie del Duomo e sono composti da cucina, living con sofà, camera da letto e bagno.

I Duomo Apartment, infine, sono composti da cucina, living, camera da letto e bagno.



La Golden Lounge

Raccordo di tutto il sistema di appartamenti e penthouse è la Golden Lounge, riservata agli ospiti dei Duomo Luxury Apartments, che garantisce agli ospiti un accesso esclusivo agli appartamenti e servizi dedicati.



Si trova qui, infatti, un guest relation manager, la possibilità di effettuare il check-in ed il check-out in tutta tranquillità e riservatezza ed la possibilità di scegliere tra un’ampia selezione ristorativa durante i vari momenti della giornata.



Ovviamente, gli ospiti dei Duomo Luxury Apartments possono accedere a tutti i servizi del Rosa Grand, dai ristoranti ai bar dell’hotel, e ancora la zona wellness, il servizio in camera, il servizio di lavanderia e gli spazi dedicati al meeting. C. P.