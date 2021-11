Gite in Ape e Louis Vuitton: l’Italia a Natale secondo Belmond

Tre Belmond italiani sono pronti per affrontare la stagione invernale. Il Grand Hotel Timeo di Taormina, lo Splendido Mare di Portofino e Villa San Michele di Firenze si apprestano ad accogliere i clienti con attività ed esperienze esclusive a tema natalizio.

Il Grand Hotel Timeo, riporta Travel Weekly, aprirà la stagione con i ‘Dolci Weekend di Dicembre’, con brunch sulla Terrazza Letteraria, il sabato, e lezioni di pasticceria siciliana, la domenica.



Gli ospiti potranno poi visitare la città sull’Ape Calessino dell’hotel e scoprire le bancarelle di cibo locale.



Allo Splendido Mare di Portofino sarà possibile realizzare ghirlande natalizie utilizzando materiali biologici del Parco Naturale di Portofino, e godersi la cena della vigilia, il pranzo di Natale e la festa di Capodanno in compagnia.



A Villa San Michele a Firenze sarà possibile prendere parte al tour ‘The Art of Making’, che include un giro attraverso le colline toscane e nella città di Firenze a bordo di una Fiat 1100 Musone d'epoca.



Il tour include la visita alle botteghe degli artigiani locali (gioielli, scarpe, cristalleria e profumi), nonché una visita privata alla boutique di Louis Vuitton.