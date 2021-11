Mauritius, soggiornare nelle bubble lodge del Bois Chérie

Vivere Mauritius attraverso emozioni uniche e indimenticabili. È questa la filosofia dietro la scelta di soggiornare contornati dal verde delle foglie da tè.

Bois Chérie è la prima piantagione dell'isola, risale al 1892 e visitarla include almeno due tappe: quella che racconta la storia e la tradizione di questa coltivazione visibile nella fabbrica dedicata alla produzione, e quella al museo.



Chi volesse sperimentare qualcosa di più, non può che optare per una notte dentro uno dei lodge immersi nel Bois Chérie. Sono soltanto quattro, di cui uno per famiglie con una capienza massima di 4 persone, un eco-lodge per non più di 3 persone, e infine due suggestive bubble-lodge interamente trasparenti pensate per le coppie.



La privacy è garantita; inoltre, per chi prenota uno dei lodge è incluso il noleggio di due biciclette, la degustazione di tè e l'itinerario in fabbrica. Oltre alla suggestiva opportunità di addormentarsi sotto il cielo stellato dell'emisfero australe.



Gaia Guarino