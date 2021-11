di Cristina Peroglio

Il 'bla bla bla' sui temi ambientali, messo sotto accusa da Greta e entrato ormai nel parlare comune, non piace neppure agli operatori del turismo. "È arrivato il momento della concretezza nel fare e della misurazione delle azioni messe in campo" dice Enrico Ducrot, titolare dei Viaggi dell'Elefante e organizzatore di Ecoluxury Fair a Roma, tracciando all'apertura della manifestazione una roadmap chiara di quello che vuole essere il futuro del turismo sostenibile.

Un segmento in forte crescita, che guarda con la giusta attenzione alla tutela del pianeta, delle comunità e allo sviluppo economico bilanciato dei territori, e che sarà la chiave di volta per conquistare i turisti del futuro, quei ragazzi che oggi puntano il dito contro le generazioni precedenti colpevoli di non lasciare nessuna eredità, ma solo deserto.



La rotta

Per raccontare il come, per dare una rotta a chi vuole operare nella sostenibilità turistica, sul palco di Ecoluxury si sono susseguite testimonianze dei principali player del segmento e di realtà grandi e piccole ma dal forte valore.



Una delle linee guida è operare "con il minimo impatto sull'ambiente e il massimo sulle comunità di base" come sottolinea Aman e ricordarsi "di perseverare nella propria idea, anche quando mancano le soddisfazioni immediate" come evidenzia Matteo Murzilli, il padre di Eremito, in Umbria, pluripremiato hotel sostenibile che ha lanciato in Italia il digital dato.