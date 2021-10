Modi alternativi di vivere la vacanza di lusso, una crescente attenzione verso le soluzioni legate alla sostenibilità. E ancora gli hotel ibridi e la nuova frontiera dello spazio. Questi sono solo alcuni dei temi trattati sulla winter edition di TTG Luxury, sfogliabile online nella digital edition. Scoprite i servizi in questa breve rassegna:



Il turista altopensante

C'è un nuovo modo di vivere la vacanza, con più attenzione alla sicurezza, al distanziamento, all'assistenza e con una diversa sensibilità verso la socialità (continua nella digital edition parte 1 – parte 2)

Un futuro sostenibile

Cresce l'interesse per le tematiche ambientali e sociali legate allo sviluppo del turismo: i player devono tenerne conto per rispondere alle nuove esigenze… (continua nella digital edition)



In vacanza con lo chef

Sono sempre più numerose le offerte di viaggi in compagnia degli chef più famosi del mondo, circondanti da esperienze di gusto con una storyline dedicata… (continua nella digital edition)



Spazio, lusso siderale

Il desiderio estremo dei viaggiatori di lusso saranno le profondità cosmiche: dopo le prime partenze, aumentano le richieste di vacanze in orbita… (continua nella digital edition)



L’Hotel del futuro è ora

Tutti gli schemi dell'hospitality sono saltati: gli alberghi si trasformano in spazi ibridi, caratterizzati da spazi di coworking e attività di intrattenimento… (continua nella digital edition)



L’Italia nel bicchiere

L'enoturismo è uno dei trend di quest'anno, tanto che l'Omt ha dedicato al prodotto una Conferenza mondiale. L'Italia dice la sua con offerte su misura… (continua nella digital edition)