di Lino Vuotto

First class? Le compagnie aeree europee adesso sanno dire la loro e insidiano sempre più da vicino i pluriblasonati vettori asiatici e del Golfo. Business? In Oriente è meglio. Benvenuti nel magico mondo del lusso in aereo, in quello premiato dai passeggeri nelle classifiche Airlines of the Year 2021 di Skytrax.

Bypassata l’edizione del 2020 i più importanti awards legati al mondo delle compagnie aeree sono tornati e i clienti hanno ancora una volta premiato come migliore vettore in assoluto Qatar Airways, ormai abituata a sbaragliare la concorrenza. E la compagnia di Doha si è portata a casa anche il prestigioso riconoscimento relativo alla business class, davanti a Singapore Airlines e All Nippon, vale a dire lo stesso podio della classifica generale.



Le sorprese

Ma tutto cambia quando si chiamano i clienti di tutto il mondo a dare il loro giudizio sulle prestigiose e inarrivabili first, ormai sempre più sofisticate e attente a soddisfare anche le più piccole esigenze di passeggeri up up level. Ecco che in vetta torna l’altra compagnia in grado di cannibalizzare i premi Skytrax, Singapore Airlines mentre Qatar Airways esce fuori dalla top ten.



E nella classifica relativa alla prima classe spunta anche un’altra sorpresa, ovvero la riscossa del Vecchio Continente in chiave luxury. Se nelle altre top ten solo Air France era riuscita a guadagnarsi un posto tra le prime 10, nella first la musica cambia. Intanto Lufthansa si aggiudica una prestigiosa medaglia d’argento, ma al quinto, sesto e settimo posto troviamo ancora Air France seguita da Swiss e British.



Per la cronaca: Lufthansa si è anche aggiudicata le speciali classifiche per la first dedicate al catering e alle lounge.