Emirati di lusso: apre il The St. Regis Downtown, Dubai

Un nuovo indirizzo di lusso a Dubai. Apre The St. Regis Downtown, Dubai, ultimo gioiello del portfolio St. Regis Hotels & Resorts.

Situato lungo il Dubai Water Canal, l’hotel dispone di 298 camere e suite sontuosamente arredate - con vista sui punti di riferimento come il Dubai Water Canal e il Burj Khalifa -, combinando armoniosamente la storia e l’eredità del brand con la vivacità della destinazione.



"Il quartiere di Downtown Dubai è una destinazione ambita dai viaggiatori globali ed è simbolo della visione innovativa dell’Emirato, quindi luogo ideale per lo stile all’avanguardia e il servizio altamente personalizzato del brand St. Regis", afferma Candice D'Cruz, vice president - Luxury Brands, Europe, Middle East & Africa, Marriott International.



La struttura

L’estetica sofisticata dell'hotel trae ispirazione dal retaggio storico del brand e presenta una palette di tessuti pregiati con accenni dorati che creano un ambiente intimo, raffinato e accogliente. L'arredamento elegante e gli arredi in stile contemporaneo sono esaltati da elementi creati su misura, tra cui due scenografici lampadari di vetro ed eleganti catene d'oro situate nella lobby ed ispirate ai gioielli che si possono trovare nel Gold Souk di Dubai.



La lobby dispone di sofisticate aree lounge, dove si trova un grande camino e una maestosa opera d'arte ispirata allo skyline di Dubai che si riflette sul Dubai Water Canal. I corridoi e gli spazi comuni sono adornati con una collezione d’arte contemporanea.



Le camere

Le camere dispongono ampie finestre che si estendono fino al soffitto, spaziosi bagni, cabine armadio e splendide sculture murali ispirate al corallo. Tutte le camere e le suite offrono l'esclusivo Butler Service di St. Regis, un servizio personalizzato attivo 24 ore su 24.



Gli altri servizi

La struttura dispone poi del The Library, un elegante luogo di ritrovo per apprezzare una versione locale del rinomato St. Regis Afternoon Tea. BASTA!; le Bleu Blanc Oysters & Grill, che propone gli autentici sapori francesi uniti a quelli continentali.



Nel St. Regis Bar gli ospiti possono socializzare e gustare una versione moderna del Bloody Mary.



La The St. Regis Spa dispone di sei suite per trattamenti e offre proposte su misura, tra cui la Flotation Therapy in una vasca di deprivazione sensoriale e un trattamento viso anti-età realizzato con oro 24 carati, oltre a un tradizionale Hammam arabo.



A marzo 2022 sarà poi inaugurata l’Astor Ballroom, con 564 metri quadrati di spazio per eventi.