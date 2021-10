Small Luxury Hotels of the World presenta la sostenibilità: Considerate Collection

Nasce Considerate Collection, una collezione di hotel di lusso con una spiccata vocazione per la sostenibilità, in casa Small Luxury Hotels of the World.

Dal Tabacón Thermal Resort & Spa in Costa Rica, che promuove la biodiversità, al Domaine de Manville in Francia, che preserva la cultura, Considerate Collection debutta con 26 hotel all’avanguardia in 16 paesi, ognuno dei quali soddisfa i più alti criteri di sostenibilità.



“Abbiamo curato attentamente la Considerate Collection così da mettere in evidenza i boutique hotel di lusso e i loro sforzi di sostenibilità, rendendo più facile per i clienti e gli operatori del settore fare scelte più ponderate – dice Daniel Luddington, vice president of Development di Small Luxury Hotels of the World -. Soggiornare in piccoli hotel indipendenti va di pari passo con il viaggiare in modo sostenibile e tutti gli hotel SLH sono già immersi nelle molte sfaccettature dell’ospitalità sostenibile, quindi non abbiamo dovuto cercare molto al di fuori del nostro portfolio per la collezione di lancio. Avremo anche una nuova rete di hotel da aggiungere nei prossimi mesi. Non si tratta di creare un nuovo marchio, ma piuttosto di costruire sui valori del marchio che già esistono all’interno di SLH”.



Per realizzare la collezione, SLH ha collaborato con Global Sustainable Tourism Council (GSTC) – l’organismo internazionale, indipendente e senza scopo di lucro istituito dal Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) e dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) e Greenview, la cui piattaforma è l’unico strumento di gestione del turismo sostenibile riconosciuto dal GSTC.



L'Italia

Quattro le strutture italiane che entrano nella collezione: Forestis a Bressanone, Lefay Resort & Spa Lago di Garda a Gargnano, Lefay Resort Dolomiti a Pinzolo e Susafa a Polizzi Generosa in Sicilia.

I criteri per la Considerate Collection si allineano con quelli di GSTC attraverso tre pilastri chiave che assicurano che tutti gli hotel siano Community Minded, Cultural Custodians e Environmentally Conscious.



SLH sta rendendo più facile, sia per le agenzie di viaggi che per i clienti, identificare ogni hotel della Considerate Collection, presentandoli in una sezione specifica sul sito. Le pagine degli hotel verranno contrassegnate con una foglia di salvia e includeranno un contenuto dedicato che delinea i loro contributi e iniziative a tema sostenibilità.