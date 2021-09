Portofino, Villa Beatrice nelle mani di Belmond

Belmond ha completato l’acquisizione di Villa Beatrice, già Castello Odero, a Portofino. Lo storico edificio del XX secolo, progettato dall’architetto Gino Coppedè sotto commissione dell’imprenditore ligure Attilio Odero, entra così ufficialmente a far parte del portfolio italiano del brand.

L’acquisizione rientra nei piani della vision di lungo termine con cui Belmond intende espandere la sua attività nella Penisola e nel mondo.



La Villa si trova in uno dei migliori punti panoramici di Portofino - Punta Caiega -, offrendo così agli ospiti una privilegiata posizione e una vista mozzafiato sulla riviera ligure.



“Quali custodi di un patrimonio senza tempo - fa sapere l’azienda in una nota -, ci prenderemo il tempo per comprendere la storia di Villa Beatrice, il suo legame con la comunità locale e la sua rilevanza contemporanea per l’incantevole borgo di Portofino. Non vediamo l’ora di condividere a tempo debito i piani futuri per Villa Beatrice e il suo nuovo percorso come parte del brand Belmond”.