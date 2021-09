Mauritius, un Like per un viaggio di lusso: parte il contest sui social

Un Like per un viaggio di lusso a Mauritius. In occasione del World Tourism Day, l’isola ha lanciato una campagna flash sui social, che fino al 30 settembre metterà in palio un soggiorno up level nella destinazione.

Per partecipare, basterà mettere un ‘Mi Piace’ e commentare i post ‘#TakeMeToMauritiusNow’ sulle pagine Facebook e Instagram dell’Autorità per la promozione del turismo di Mauritius (Mtpa).



Il vincitore sarà annunciato il primo ottobre, in concomitanza con la riapertura ai turisti internazionali vaccinati.



Per raggiungere l’isola, il fortunato viaggiatore dovrà perciò essere completamente immunizzato e rispettare tutti i requisiti di ingresso.