Seabourn, si chiamerà Pursuit la seconda nave per le spedizioni

Si chiamerà Seabourn Pursuit la seconda nave Seabourn dedicata alle spedizioni. Attualmente in costruzione nei cantieri italiani di San Giorgio di Nogare, sarà consegnata a febbraio 2023. La sua gemella, Seabourn Venture, sarà invece consegnata a marzo 2022.

“Il nome è appropriato per una nave immaginata e progettata per portare i viaggiatori in spedizioni in quei luoghi dove possono vedere vasti paesaggi, diversi animali selvatici e regioni remote del mondo - ha spiegato a Travel Mole, Josh Leibowitz, presidente di Seabourn -. Navigherà nelle parti più inesplorate del mondo. Stiamo definendo una categoria completamente nuova di viaggi di spedizione con Seabourn Pursuit e la sua nave gemella, Seabourn Venture”.



Il viaggio inaugurale di Pursuit è previsto per il 4 aprile 2023. Si tratterà di un itinerario tra ‘fuoco e ghiaccio’ con partenza da Reykjavik. La nave farà tappa in Groenlandia, Islanda e Norvegia, consentendo agli ospititi di visitare cascate, sorgenti termali e campi di lava.