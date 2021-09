00experience, in viaggio come James Bond

Quattro Paesi e sette città in ventuno giorni, tra jet privati, hotel di lusso e cene di gala, sulle orme dell’agente segreto più famoso al mondo. È la 00experience, epico itinerario lanciato per promuovere il nuovo capitolo della saga di 007 ‘No time to die’, che da Londra al Lago di Como promette di far vivere in prima persona le avventure di James Bond.

Costo della vacanza da 007, si legge su vanityfair.it, 70mila euro.



Nel corso delle 3 settimane i viaggiatori potranno soggiornare in prestigiosi cinque stelle e assaggiare menù a cura di chef stellati Michelin. Il tutto accompagnati da una troupe cinematografica.



Si parte da Londra, dove sarà possibile, soggiornare al Rosewood e partecipare all’anteprima del nuovo film.



Tra le esperienze, un volo in jet privato verso Edimburgo, in Scozia, dove sarà possibile guidare una Aston Martin V8 Vintage; il volo in elicottero sopra alle Highlands scozzesi; il volo dell’angelo sulle Dolomiti Lucane; e la guida di una Ferrari su pista a Milano.