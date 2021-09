Nasce in Franciacorta il Porsche Experience center più grande del mondo

Ha debuttato in Franciacorta il nuovo Porsche Experience center, l’ottavo realizzato al mondo e il più grande mai creato. Ci sono già sette Porsche Experience Center: a Lipsia e Hockenheim in Germania, Silverstone in Gran Bretagna, Le Mans in Francia, Atlanta e Los Angeles negli Stati Uniti e Shanghai in Cina. L’impianto appena anticipa l’apertura a breve del nono a Tokyo.

Nato dalla riqualificazione dell’Autodromo di Franciacorta a Castrezzato il Porsche Experience Center (PEC) - Franciacorta è un impianto dedicato alla passione e all’innovazione, uno spazio aperto al pubblico creato per accogliere clienti del marchio e non solo, che sicuramente fungerà da ulteriore polo attrattivo per il territorio della Franciacorta, già apprezzata meta turistica internazionale.



Gli appassionati del mondo Porsche potranno provare le auto su diversi percorsi di guida, con istruttori o senza, e scoprire le novità del brand. Il legame con il Franciacorta permetterà di scoprire il territorio e le eccellenze enogastronomiche dell’area.