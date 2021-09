Bill Gates albergatore nell'arena del lusso: sua la maggioranza di Four Seasons

Bill Gates scommette sull’albergatoria di lusso assumendo il controllo di una delle catene più rappresentative del settore: Four Seasons.

La transazione, che si concluderà a gennaio dopo le approvazioni normative e altre condizioni di chiusura, come riportato da Repubblica vale qualcosa come 2,2 miliardi di euro: tanto, infatti, pagherà la Cascade Investment di Gates al principe saudita Alwaleed bin Talal per portare la sua quota nella Four Seasons Holdings al 71,25% dal 47,5% precedente.



Four Seasons gestisce 121 proprietà e ha oltre 50 progetti in cantiere. Anche l'Italia ne fa parte, come ha recentemente spiegato il senior vice president Justin Smathers: "Puntiamo - dice - a portare avanti una strategia di espansione e crescita. Vogliamo aprire in pochi anni un nuovo resort sul mare in Puglia".

Tra le recenti aperture c’è il San Domenico Palace a Taormina (nella foto).



Nella proprietà della compagnia oltre ad Alwaleed, resta con il 5% il fondatore della catena alberghiera, il novantenne Isadore Sharp.