Apre oggi The Londoner, il super boutique hotel di Leicerster Square

Ha ufficialmente aperto i battenti The Londoner, il super boutique hotel nato a Londra nell’iconica Leicerster Square.

L’hotel, di cui molto si è scritto fin dallo scorso anno, era previsto in apertura già nel 2020, ma la pandemia ha modificato i piani della casa madre, Edwardian Hotels London, che ha rimandato l’opening a oggi.



Curato in collaborazione con il designer Yabu Pushelberg, The Londoner offre 350 camere distribuite su 16 piani e una serie di spazi sotterranei che creano il più profondo spazio abitabile del mondo.



La struttura, che dà nuova vita a Leicerster Square, si configura come un ‘luxury urban resort’ e offre un’ampia varietà di camere, suite, penthouses, due cinema, un intero piano dedicato al wellness, e ancora una galleria d’arte e una serie di locali, bar e ristoranti.