Il lusso targato Palladium sbarca a Valencia

Palladium Hotel Group porta avanti il suo piano di sviluppo e sbarca a Valencia. Apre oggi l'Only YOU Hotel Valencia, prestigioso cinque stelle sito proprio nel cuore della città, in prossimità di Plaza del Ayuntamiento.

La struttura dispone di 191 camere tra cui le Homie Suites - ideali per lunghi soggiorni - dotate di soggiorno, cucina completa e terrazze.



Diversi i punti di ristoro come El Mirador, una risotteria situata all'ultimo piano dove provare le proposte gastronomiche dello chef José María Climente e godere di una vista panoramica sulla città. E ancora Salvaje, un ristorante fusion asiatico guidato dallo chef venezuelano Fermín Azkue. A completare l'offerta il cocktail bar Trotamundos, un centro fitness, un fioraio e una sartoria. Il tutto arredato con cura dal famoso interior designer Lázaro Rosa-Violán.



Livia Fabietti