UNA allunga sulle ville di lusso

UNA Hotels allunga sulla gestione di residenze e ville di lusso. Il gruppo sembra intenzionato ad allargare il suo raggio di azione nel segmento delle locazioni brevi di alta gamma.

Un percorso già iniziato sotto il brand UNA Esperienze a Milano, Firenze e Viareggio. Attualemnte il portfolio include: Torre Galfa Luxury Apartments, a Milano (inizialmente, si legge su ilsole24ore.com, affidata ad Halldis, ora in concordato preventivo); Repubblica Luxury Apartments e Ricasoli Luxury Apartments, a Firenze; e Luxury Villa Manin, a Viareggio.



Nel frattempo, continuano gli investimenti sul fronte alberghiero, nonostante la pandemia. “In fase di finalizzazione – spiega l'ad Gian Luca Santi al quotidiano - ci sono contratti con tre hotel a Roma, gestiti da UNA, e quello in franchising a Stintino. Il periodo resta difficile, dopo un 2020 terribile. Il ritorno alla normalità ci sarà non prima del 2023, anche se il 2022 sarà già un anno di miglioramento, in linea con 2019”.