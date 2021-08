di Gaia Guarino

La prima estate di Palladium Hotel Group in Sicilia non delude le aspettative. Inaugurati il 28 maggio nell'area fronte mare di Campofelice di Roccella, a pochi chilometri da Cefalù, i due alberghi 5 stelle Grand Palladium Sicilia Resort & Spa e Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa (in esclusiva Veratour) portano a casa i primi risultati.

Il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, struttura che detiene la maggior parte delle 469 camere e suite disponibili, registra una media del 78% di occupazione sul mese di agosto, dopo un luglio che, seppur con prenotazioni arrivate sotto data, aveva permesso di raggiungere gli obiettivi previsti.



Chi sceglie il polo luxury

"A oggi, a dominare è essenzialmente il mercato italiano, sono mancati i voli dall'estero e a causa della pandemia sono venuti meno anche alcuni contratti con i t.o.", spiega Rosy Tuzzolino, responsabile commerciale del Grand Palladium Sicilia Resort & Spa.



Bene invece il segmento locale, grazie sia a network di adv e operatori già noti sul territorio sia alla clientela fidelizzata dalla precedente gestione, adesso disposta a pagare una differenza di prezzo per il proprio soggiorno. "Il numero medio di permanenza è di 8 notti - prosegue. Noi ci aspettavamo un 5-6 notti, mentre, soprattutto a luglio, abbiamo sfiorato anche i 9 pernottamenti".



Le camere si adattano sia a chi viaggia in famiglia, con l'ulteriore possibilità di 18 sistemazioni Deluxe comunicanti, sia a chi è in coppia con - per esempio - i romantici bungalow con idromassaggio in stanza e un piccolo dehors.



Offerta Mice

Altro target su cui l'hotel punta è il congressuale. Diverse sono le sale meeting, tra cui spicca la Sala Reale, perfetta per convention ed eventi. "Il mice è nell'animo di Palladium - conclude la manager -. La volontà dell'azienda è quella di creare qui un polo del business sfruttando il potenziale della location e la scarsità di soluzioni ad hoc in questa parte dell'isola".