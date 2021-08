Le Isole Cook per il viaggiatore uplevel ‘post-pandemico’: arriva la ‘Premium Collection’

Scoprire i lati inediti delle Isole Cook, attraverso itinerari ed esperienze extralusso, personalizzabili e ricercati. L’arcipelago a metà strada tra la Nuova Zelanda e le Hawaii, lancia una ‘Premium Collection’, firmata dall’operatore locale Turama Pacific, in collaborazione col vettore domestico Air Rarotonga, per catturare le attenzioni del viaggiatore uplevel ‘post-pandemico’ non appena riprenderanno i voli a lungo raggio.

Si tratta di una selezione di itinerari e prodotti di alta gamma, nuovi e unici, alla scoperta di tradizioni quasi dimenticate, di luoghi incontaminati e fino a poco tempo fa inaccessibili.



“In attesa della riapertura ai viaggiatori europei nel 2022, dopo l’ok alla Nuova Zelanda, la sosta forzata dovuta all’emergenza Covid ha offerto alle Cook la possibilità di sviluppare nuovi itinerari interessantissimi, per scoprire altre isole dell’arcipelago Sud, particolarmente attive sotto il profilo della sostenibilità (tutte alimentate da fonti rinnovabili al 100%), ma offrendo accesso finalmente anche alle incontaminate lagune del gruppo Nord, fra le isole più incantevoli del Pacifico, dove è possibile vivere esperienze uniche e indimenticabili, per pochi, come soggiornare nelle Pearl Farm per la coltivazione delle rare perle nere, ideali per il Barefoot Luxury – spiega in una nota Nick Costantini, GM Southern Europe per Cook Islands Tourism Corporation –. Le Cook dal 2022 espanderanno i soggiorni di 7-14 notti a Rarotonga e Aitutaki sino a 21-30, includendo fino ad altre 10 isole fra cui Manihiki, Penrhyn e Puka Puka al Nord e Atiu, Mauke e Mangaia a Sud. Al trade italiano verranno distribuiti a breve short-video su ogni isola”.



Le soluzioni

Tra le soluzioni entrate a far parte della collezione: il Pacific Private Jet, un jet privato che, con pacchetti personalizzabili, può portare fino a 7 passeggeri alla volta di Aitutaki e delle isole del Nord, oltre che verso altre destinazioni del Pacifico, come Tahiti, Bora Bora, Niue, Tonga, Vavau, Samoa e Fiji; La Coral Route, un tour di 12 notti lungo la rotta del corallo, per rivivere il romanticismo degli anni ’50, tra Papeete (Tahiti), Aitutaki (Cooks), Apia (Samoa) e Suva (Fiji). E ancora tour esclusivi negli atolli del Nord per scoprire Pukapuka, Manihiki e Tongareva e sperimentare la vita isolana unica del Northern Group; e pernottamenti in ville extralusso con maggiordomo, chef e massaggiatore privato.