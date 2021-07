Yuniqly, esperienze sportive luxury nel Sud Italia

Vacanza di lusso, attività sportiva, territorio: sono questi gli ingredienti di Yuniqly, nuova start up di turismo esperienziale focalizzato sullo sport che ha come location il Sud Italia, in particolare Puglia e Basilicata.

Yuniqly permette di dedicarsi a livello semi professionistico, ma con un trattamento da atleta, a tre discipline: bici, corsa e nuoto con tour privati, tour per piccoli gruppi di massimo 6 persone ed esperienze tailor made, completamente personalizzabili.



L’offerta prevede soggiorno in camera doppia con prima colazione, assistenza tecnica, nutrizionista, mental coach, maestro di yoga, massaggio defaticante, lavanderia giornaliera per l’abbigliamento sportivo e assicurazione sportiva.



Le strutture di riferimento sono tutte up level: in Puglia Borgo Egnazia, Masseria San Domenico, Masseria Cimino, Masseria Le Carrube a Ostuni, mentre in Basilicata la struttura è il Santavenere di Maratea.



Yuniqly propone anche Day Experience, itinerari da vivere in giornata per chi già si trova in vacanza nel posto.