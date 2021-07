Sicilia extralusso: il Therasia Resort svela le sue nuove suite

Sono quattro e rendono omaggio alla Sicilia e alle Eolie le nuove suite del Therasia Resort Sea & Spa, il resort di Vulcano appena entrato nella collezione The Leading Hotels of the World.

Vulcano, Basiluzzo, Filicudi e Eolie - questi i loro nomi - hanno una superficie compresa tra i 50 e 60 mq e l'interior design è stato curato direttamente dalla proprietà - Luigi e Rita Polito - che hanno trasformato queste camere in vere e proprie residenze private siciliane.



Ogni suite offre una terrazza privata: quelle del Therasia Resort Sea & Spa di Vulcano sono l'unico luogo dal quale si possono ammirare tutte le altre isole dell'arcipelago - Lipari, Salina, Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli.

La Suite Eolie, fiore all’occhiello del resort, vanta sulla sua terrazza panoramica di 30 mq anche una piscina Jacuzzi.



Le sistemazioni e l'offerta gastronomica

Oltre alle nuove suite e alle Suite Panarea, Stromboli e Lipari, il resort offre anche camere Master, Junior Suite, Deluxe, Premier, Superior e Comfort, per un totale di 12 diverse tipologie di sistemazione. Tra i servizi l’infinity pool con vista su tutto l'arcipelago, le due piscine con acqua di mare per la thalasso e la Vulcano Natural Spa.



Le proposte gastronomche sono quelle del Ristorante gourmet Il Cappero, 1 stella Michelin, il cui Executive Chef Giuseppe Biuso presenta ogni giorno un menu a sorpresa. I Tenerumi, il primo vegetariano della destinazione, è invece guidato dallo Chef Davide Guidara che utilizza materie prime coltivate nell'orto biologico, dove le fonti energetiche sono al 100% green.