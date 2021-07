Pietra del Cabreo: Francesca Folonari racconta il suo nuovo relais

Vino, territorio e ospitalità toscana. Ecco i tre elementi che disegnano il profilo della Pietra del Cabreo, un esclusivo relais di charme aperto a inizio luglio, di proprietà dell’azienda vitivinicola Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute.

Un investimento da 3 milioni di euro nella località di Greve in Chianti, una struttura che affianca il relais Borgo del Cabreo inaugurato nel 2017. “Per entrambi, puntiamo sullo stesso target - spiega Francesca Folonari, responsabile dell’ospitalità delle Tenute Folonari -. I nostri ospiti hanno in media tra i 30 e i 50 anni, tante coppie ma anche famiglie”.



Il traguardo per questa prima stagione è di registrare un 80% di occupazione fino a novembre, quando il relais chiuderà fino ad aprile 2022. A oggi le prenotazioni stanno portando a picchi prossimi al 100% di riempimento nei weekend, dati più bassi, invece, durante la settimana.



“Sfruttando l’esperienza che abbiamo con il Borgo del Cabreo e la gestione dei prezzi dinamica, dovremmo riuscire a centrare l'obiettivo - prosegue -. In media ci attestiamo sul 70-80% e siccome al Borgo siamo pieni fino a ottobre, riposizioneremo alcuni clienti sul Pietra”.



In attesa dei turisti stranieri

Un lusso che piace agli italiani. La Pietra del Cabreo si integra con l'ambiente, sfoggiando con classe un arredamento non sfarzoso. Un fascino discreto che con un unico fil rouge, abbraccia lo stile del Borgo del Cabreo.



“In tempi pre-Covid, il 20% dei nostri ospiti non erano europei, adesso questa percentuale è stata sostituita dai viaggiatori domestici - conclude Folonari -. Quest'anno sono tanti i connazionali che, disposti a spendere qualcosa in più, vengono da noi, qui dove tutto è in armonia con il luogo in cui ci troviamo”.



Gaia Guarino