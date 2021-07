Il Venice Simplon Orient-Express torna sui binari in viaggio per l’Italia

Parla tanto italiano la ripartenza del Venice Simplon-Orient-Express firmato Belmond, che proprio in questi giorni si è rimesso sui binari con un'offerta di inediti itinerari alla scoperta dell'Europa nascosta.

Fra le novità anche una serie di nuove Grand Suite a bordo.

Ispirati ai percorsi dell'era d'oro dei viaggi, i nuovi itinerari del "Grand Tour" attraversano l'Italia, la Svizzera, il Belgio e i Paesi Bassi in un treno dalle carrozze vintage in pieno stile anni '20, offrendo nuovi punti di partenza in alcune delle più belle città lungo il percorso.



Formato da 17 vagoni letto originali del 1920 e 1930, ognuno con la sua storia unica e la sua atmosfera misteriosa, da quest’anno il treno si arricchisce di tre nuove Grand Suite, Vienna, Praga e Budapest, portando a sei il numero totale a bordo. Il design di ognuna di esse trae ispirazione dal fascino romantico, dal senso di avventura e dallo stile delle magnifiche città europee attraversate dal treno.



Emblema assoluto del lusso, ciascuna Grand Suite è stata realizzata tramite una meticolosa lavorazione artigianale che ricalca fedelmente la storia del treno, offrendo al contempo ai suoi ospiti il massimo dell'esperienza in termini di privacy e comfort.



Gli itinerari prevedono per quest’anno una partenza oggi da Parigi, per Genova, Innsbruck e Venezia, mentre ieri si è ripartiti da Venezia per Roma, Firenze e Parigi, un viaggio che verrà ripetuto anche il 16 ottobre.



Nel 2022, invece, l’11 aprile partirà un itinerario da Venezia a Parigi, Bruxelles e Amsterdam, il 14 aprile il ritorno da Amsterdam verso Venezia. Il 26 giugno sarà la volta del Venezia, Roma, Firenze e Parigi, mentre il 30 giugno partirà da Parigi un itinerario verso Genova, Innsbruck e Venezia. Il 3 agosto un nuovo Venezia, Roma, Firenze e Parigi che verrà replicato anche il 14 settembre.