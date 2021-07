Hotel La Ponche, Saint-Tropez: la nuova vita di una leggenda

Dopo otto mesi di ristrutturazione, il leggendario Hôtel La Ponche, nel cuore storico di Saint-Tropez, svelerà il suo nuovo volto. La leggendaria struttura che dagli anni Cinquanta in avanti ha ospitato alcuni dei più grandi vip del mondo da Brigitte Bardot a Jean-Paul Sartre, da Jack Nicholson a Catherine Deneuve cambia proprietà e passa a Hubert e Nicolas Saltiel e Georges Saier senza perdere il suo tocca unico.

La storica proprietaria, Simone Duckstein, resta ambasciatrice dell’hotel.



Ristrutturare una leggenda è un’impresa non da poco, che i proprietari hanno affidato a Fabrizio Casiraghi, astro nascente dell'interior design.



L’hotel 5 stelle rimarrà una struttura boutique, con 21 camere di cui 5 suite, un bar, un ristorante su terrazza e una spa. È stato rivisitato senza toccare l’essenzialità del suo spirito, con l’idea di restituire a La Ponche il suo rilassato chic e la sua spensierata eleganza.



“Non l’ho immaginato esattamente come un hotel - dice l’architetto - ma una casa vacanza al mare”.



Rinnovata la reception e le stanze, l’hotel sarà dotato di una sala da pranzo con vista sul mare che può essere privatizzata e che permetterà un’apertura tutto l’anno e non solo estiva come è stato finora.