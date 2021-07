Casa di Langa, l’eco-resort di lusso immerso nelle vigne piemontesi

Un progetto di sostenibilità ambientale con una produzione a km zero, nel cuore enogastronomico del Piemonte. Ha aperto a giugno Casa di Langa, il nuovo resort di lusso sostenibile, di proprietà di Krause Group.

Si tratta di due edifici degli anni 2000 situati nel cuore dell’Alta Langa e rimessi a nuovo secondo i più alti valori ambientali: uno è il resort a ferro di cavallo, l’altro, la Villa Agreste, adibita a spazio per eventi privati.



Le strutture sono state ristrutturate assecondando le ombreggiature e i materiali naturali, nella totale armonia con la natura che le circonda e nella piena tutela del territorio e della fauna e della flora che lo abitano.



Arcadis Italia ha coordinato i team di lavoro e svolto il project e il cost management, mentre GaS Studio e Parisotto+Formenton Architetti hanno composto il team incaricato del progetto architettonico e degli interni, che l’impresa esecutrice Malabaila & Arduino ha reso realtà.



Il resort

Affacciato su oltre 40 ettari coltivati a vigneti, il boutique hotel è dotato di 39 camere e suite e unisce un design che si ispira alla tradizione piemontese con progettazione sostenibile ed esperienze ideate su misura per un soggiorno di lusso autentico.



Laterizi, pietre, intonaci, pavimenti e tessuti sono stati scelti per declinare i colori organici delle terre, dei manti arborei e dei contrappunti cromatici del foliage prima e dopo la vendemmia, tutto rimanda alla natura e all’architettura vernacolare.



Offerta food

La struttura dispone anche di un ristorante, il Fàula, che punta alla Stella Michelin. I rifiuti della cucina vengono compostati e utilizzati nell’orto biologico per allinearsi ulteriormente con l’approccio ‘Km zero’ e per ridurre al massimo la ‘Carbon footprint’ degli alimenti utilizzati nell’hotel.