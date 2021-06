Sport, natura e gastronomia: le idee luxury di The Chedi Andermatt

The Chedi Andermatt si appresta ad affrontare una stagione positiva dopo il buon andamento del 2020 che, nonostante l’emergenza sanitaria, si è chiuso con un tasso di occupazione stabile intorno al 69%.

Il 5 stelle del villaggio alpino svizzero di Andermatt, nel Canton Uri, ha messo a punto una serie di proposte che spaziano dalle esperienze gastronomiche a quelle sportive, ideate per target trasversali di clientela.



Tour in auto e in bici

Ne è un esempio ‘Il piacere di guidare una Morgan Plus 4’, l’escursione che include il noleggio per una giornata della prima auto prodotta dall’iconico marchio britannico.

Adatto a grandi e piccini è, invece, ‘Ritiro famigliare’, il pacchetto che comprende un bike-safari alla scoperta della fauna alpina locale e una serata cinema privata con popcorn e dolcetti nella privacy della propria suite.



Dura invece due ore ‘Goat trekking’, l’escursione accompagnata da una guida qualificata durante la quale gli ospiti possono scoprire la natura incontaminata delle Alpi Svizzere per poi rilassarsi gustando un elegantissimo picnic nei pascoli.



Dallo sci al golf

Inaugurato a dicembre 2013 The Chedi Andermatt è stato progettato da Jean Michel Gathy, del premiato studio Denniston International Ltd di Kuala Lumpur. D’inverno si propone come hub ski in/ski out, grazie alla sua vicinanza alle piste del Gemsstock e del comprensorio di Andermatt-Sedrun, mentre d’estate è l’ideale per gli amanti del golf, grazie al campo da campionato 18 buche di Andermatt. A disposizione degli ospiti 123 camere e suite, la The Spa & Health Club con piscina interna panoramica di 35 metri, una piscina riscaldata esterna, 10 Spa suite private e una palestra.



La sua offerta culinaria è stata premiata a febbraio 2021 dalla guida Michelin con la prima stella assegnata al rifugio gourmet The Japanese by The Chedi Andermatt, che riaprirà il 3 luglio.