Sbarca in Europa Tapestry, il nuovo marchio di Hilton: primo hotel a Madrid

Un nuovo brand Hilton parte alla conquista dell’Europa. Stiamo parlando di Tapestry Collection by Hilton, che firma la sua prima struttura europea a Madrid: l’Atocha Hotel Madrid.

Il marchio caratterizza strutture che abbracciano lo spirito e la cultura della città dove sorgono, facendo proprie addirittura le caratteristiche del quartiere che li ospita.

"L’arrivo dell’estate - sottolinea Simon Vincent, executive vice president and president, Emea, Hilton - segna anche l'arrivo in Europa di Tapestry Collection by Hilton, il nostro nuovo marchio. Con nuove proprietà in Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito, i nostri ospiti possono godere di esperienze uniche in alcune delle città più iconiche d'Europa”.



Gli hotel sono tra le 40 nuove aperture con i brand Hilton previste in Europa entro la fine dell'anno; nei prossimi mesi il marchio continuerà la propria espansione in Europa con l'apertura dell'Hotel Camille Paris Gare de Lyon, Le Belgrand Hotel Paris Champs Elysees, Se Catedral Hotel Porto e The Samuel Ryder Hotel St Albans.



Ispirazione artigianale

Atocha Hotel Madrid, 46 camere, prende la sua ispirazione da esparto, in italiano sparto - o atocha, in italiano alfa - un materiale tradizionalmente utilizzato per la realizzazione di cesti nel sud della Spagna. Lo sparto in passato faceva il suo ingresso in città attraverso la vicina stazione ferroviaria di Madrid Atocha - storicamente la "porta meridionale" di Madrid.



Accennando al suo patrimonio, l'Atocha Hotel Madrid dispone di decorazioni ispirate alla natura e di camere arredate con mobili in rattan; all'arrivo gli ospiti ricevono in regalo piante di sparto fatto a mano e personalizzato.



A pochi passi dalla cultura

Questo hotel è una vera e propria “casa lontano da casa” per gli ospiti desiderosi di esplorare la capitale spagnola: infatti è situato a pochi passi da alcuni dei più famosi luoghi storici in Spagna, tra cui i musei che formano il Triangolo d'Oro dell’Arte di Madrid - il Museo del Prado, il Museo Thyssen-Bornemisza e il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Gli appassionati di architettura storica apprezzeranno il vicino Palacio de Cristal, situato nel cuore del Parco del Buen Retiro, Plaza Mayor e il Palazzo Reale di Madrid.



Gli ospiti dell'hotel possono viaggiare in totale sicurezza e tranquillità grazie al programma Hilton CleanStay che include, tra le altre cose, un sigillo sulla porta per indicare che nella camera non è più entrato nessuno da quando è stata accuratamente pulita e disinfettata e una maggiore frequenza nella pulizia di tutte le aree comuni.