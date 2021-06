Workation, la nuova vacanza: come unire lavoro e turismo

Si chiama workation la nuova tendenza di viaggio emersa nel 2020 che ci accompagnerà probabilmente a lungo nel futuro: significa unire l'utile al dilettevole e lavorare da remoto in un luogo di vacanza.

Che sia in montagna o al mare, l'importante è avere a disposizione un hotel, un resort o una casa con servizi digitali evoluti e stanze che permettano di rimanere connessi h24 per mandare mail e fare videocall, ma godersi al tempo stesso, una volta chiuso il computer, una passeggiata all'aria aperta in un luogo da sogno.

Molti alberghi e strutture ricettive si sono già attrezzati o si stanno attrezzando per queste necessità e per offrire anche nei prossimi mesi servizi dedicati a chi vuole lavorare sentendosi un po' in vacanza.



Prosegue sulla Digital edition di TTG Luxury a questo link