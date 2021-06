Debutta il nuovo canale Luxury di TTG

Una novità anima da oggi l’homepage dell’agenzia di stampa TTG Italia. Debutta infatti il nuovo canale Luxury, uno spazio interamente dedicato al segmento dove i professionisti del settore potranno trovare tutte le notizie del mercato, interviste e personaggi. Inoltre gli opening e le idee per creare risposte sempre più interessanti per i clienti upper level.

Il segmento dei viaggi di lusso, pur avendo risentito meno di altri gli effetti devastanti della pandemia, sta comunque cambiando aspetto insieme alle nuove esigenze dei viaggiatori high end, e gli operatori sono sempre alla ricerca di nuovi modi di interpretare il sentiment dei loro ospiti.



La nascita del canale Luxury si pone quindi come una risposta che TTG Italia intende fornire a chi si occupa del segmento alto spendente di viaggiatori, ma anche a chi vuole affacciarsi a questo mercato sempre in crescita ed è alla ricerca di partner e nuove idee.



Lo spazio dedicato sulla homepage del portale si va ad affiancare al magazine TTG Luxury, che due volte all’anno porta al mercato italiano il meglio dell’offerta up level mondiale. Fra pochi giorni è prevista l’uscita della Spring Edition, all’interno della quale saranno messe in luce le ultime tendenze del segmento e le novità per l’estate 2021.



Inoltre, il prodotto Luxury continuerà ad essere seguito anche da una newsletter quindicinale ‘TTG Luxury – Il lusso del mercoledì’, che porta direttamente sulle caselle di posta degli operatori le novità e le interviste ai vari operatori.



Il canale Luxury diventa, quindi, un nuovo strumento di informazione per tutto il settore: fate click qui e iniziate a seguirci!