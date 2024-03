Binter rafforza l’operativo per la Settimana Santa

Si rafforzano le operazioni di Binter in vista della Settimana Santa, periodo di grande traffico per la Spagna. Il vettore ha programmato 198 voli aggiuntivi nelle isole Canarie tra il 22 marzo e il 1 aprile, aggiungendo 14.256 posti alla sua offerta abituale.

In questi 11 giorni, si legge su Preferente, verranno operati complessivamente 2.448 voli sulle rotte interinsulari, con un'offerta di 176.256 posti, che rappresenta un aumento del 9% rispetto alla normale programmazione della compagnia sulle isole e del 6% rispetto a Pasqua dello scorso anno.



Per quanto riguarda le rotte, Binter ha programmato 50 collegamenti aggiuntivi sui collegamenti tra Lanzarote e Tenerife Nord e tra Gran Canaria e La Palma. Tra Lanzarote e Gran Canaria si sono aggiunti 32 voli e 28 per il collegamento che collega Fuerteventura con Tenerife Nord.



La rotta tra La Palma e Tenerife Nord avrà 18 voli aggiuntivi; quelli di Fuerteventura ed El Hierro con Gran Canaria, 12 ciascuno; quello di El Hierro con Tenerife Nord e Tenerife Sud con Gran Canaria, 10 in entrambi i casi; e due da Gran Canaria con La Gomera.

A livello internazionale, Binter ha rafforzato la connettività tra le Canarie e Madeira con 16 voli aggiuntivi e 1.152 posti.