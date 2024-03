Tim Clark di Emirates difende l'A380:

La passione di Tim Clark per l'A380, il gigante dei cieli, non è nuova a chi segue le cronache del trasporto aereo. Ma ora il presidente di Emirates è tornato alla carica, definendo lo stop alla costruzione dell'aeromobile "un errore storico".

Come riporta preferente.com, il numero uno della compagnia emiratina ha avvertito il mercato sulle conseguenze di una corsa agli aeromobili a corridoio singolo.



Secondo Clark, infatti, questo comporterà un maggior numero di aerei negli aeroporti, mettendo sotto stress la capacità di questi ultimi, anche alla luce delle previsioni di aumento della domanda per i prossimi anni.



Aeroporti sotto pressione

Già da tempo gli aeroporti sono alle prese con una mancanza di personale che non ha mancato di generare problemi. In alcuni casi, gli aeroporti hanno persino imposto dei tetti al numero massimo delle operazioni.



Per Clark, l'A380 potrebbe risolvere molti problemi di questo tipo. E comn qualche ritocco, afferma il manager, potrebbe anche ridurre di molto i consumi.