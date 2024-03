Un altro colpo per Boeing, United vorrebbe rinunciare ai B737 10 per gli A321

Le vicissitudini di Boeing iniziano ad avere pesanti ripercussioni sugli ordini. Sembra infatti che l’americana United Airlines abbia rivelato nelle scorse ore di voler rinunciare ai B737 10 acquistati per rafforzare la sua flotta.

In seguito agli incidenti che hanno coinvolto il costruttore e ai continui ritardi nel processo di certificazione dei B737 10, il vettore - riporta Preferente - starebbe pensando di affidarsi al concorrente europeo, Airbus, per l’acquisto di 35 aeromobili A321.



Un duro colpo per Boeing, tenendo conto anche della storia che lega le due aziende. Tra i fondatori di United c’è infatti la firma di William Boeing e da sempre la compagnia aerea ha scelto per la sua flotta gli aeromobili del costruttore americano.