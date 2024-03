Fs e Poste Italiane insieme per soluzioni di acquisto più ‘smart’

Fs fa squadra con Poste Italiane per digitale il trasporto passeggeri e merci. La due aziende hanno siglato un Memorandum of Understanding, attraverso cui favorire lo sviluppo di soluzioni congiunte nel settore dei pagamenti elettronici, per rendere più veloce e semplice l’esperienza di acquisto dei titoli di viaggio sui canali fisici e on line.

“Con gli accordi siglati puntiamo a semplificare le modalità di pagamento dei titoli di viaggio dei nostri mezzi - ha sottolineato l’a.d. del Gruppo Fs Italiane, Luigi Ferraris -. Vogliamo, inoltre, migliorare la digitalizzazione del trasporto merci in un’ottica di perfezionamento dell’offerta multimodale ferro-gomma in Europa, fornendo soluzioni innovative e sostenibili in grado di integrare i servizi ferroviari con quelli di primo e ultimo miglio su strada”.