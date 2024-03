Il nodo chiave sono le rotte. Esce allo scoperto Margrethe Vestager, commissaria europea per la Concorrenza, sulla affaire Ita-Lufthansa, anche dopo le ‘provocazioni’ del numero uno del vettore tedesco Carsten Spohr, che solo pochi giorni fa aveva affondato proprio sul tema della concorrenza dei voli sull’Italia.

“Siamo sulla buona strada – dice alla stampa Vestager a margine del G7 Industria -; vogliamo fare in modo che le due compagnie risolvano i problemi con soluzioni che non abbiano ripercussioni sulle tariffe e sulla competitività”.



Il nodo delle rotte

Il tema caldo per arrivare al verdetto sull’acquisizione, sono, in realtà, le rotte. “Dobbiamo capire quali rotte si sovrappongono, come risolvere questa sovrapposizione e quali saranno le proposte - ha detto Vestager -. Siamo nelle mani delle due compagnie e vedremo quali soluzioni proporranno”.



Le rotte ‘incriminate’ sarebbero, sostanzialmente, i collegamenti con il Nord America e l’Asia e la forte presenza delle due compagnie su Milano Linate.