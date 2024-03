Malta, debutta Universal Air con voli su Palermo

Partiranno nelle prossime settimane i voli di Universal Air, nuovo vettore basato a Malta che opererà su rotte regionali, collegando l’isola, fra l’altro, anche a Palermo.

La compagnia opererà con un flotta di aerei Dash 8 con cabine da 78 posti; i passeggeri beneficeranno di una franchigia bagaglio tutto compreso di 15 kg. L’idea alla base del vettore è combinare l’efficienza in termini di costi di una compagnia aerea low cost con il servizio premium economy di una compagnia aerea tradizionale.



Fra le rotte annunciate, oltre Palermo, anche Atene, Corfù, Pécs, Monaco e Ibiza, ma sono previste nuove tratte che verranno annunciate nel corso dell’anno.



“La nostra ambizione è guidare una rinascita del trasporto aereo, diventando la compagnia aerea preferita dai viaggiatori moderni che cercano valore e convenienza – dice il ceo Simon Cook -. Vogliamo superare le aspettative dei nostri clienti, rendendo il volo più accessibile, divertente e sostenibile, attraverso la nostra crescente rete di destinazioni. Con una piattaforma di prenotazione innovativa, un’etica incentrata sul cliente, un equipaggio di cabina dedicato e la responsabilità ambientale, miriamo a migliorare l’esperienza del cliente a basso costo in ogni momento”.



Al momento le prenotazioni sono possibili sul sito web del vettore e sulla sua app, ma la compagnia sta stringendo partnership con Gds e Ota per migliorare la propria presenza sul mercato. Universal Air ha già nominato FCM | Travel Mall come Gsa.