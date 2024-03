Delta torna a volare su Israele

Delta Air Lines ha annunciato, per il prossimo 7 giugno, la ripresa delle operazioni dal Jfk di New York all'aeroporto di Tel Aviv. La rotta, come si legge in una nota, sarà operata con un A330-900neo, per un totale di circa 2mila posti a settimana.

"La decisione di riprendere ad operare la rotta - si legge ancora nel comunicato della compagnia aerea statunitense -, che era stata temporaneamente sospesa nell'ottobre 2023, fa seguito ad un'approfondita valutazione dei rischi per la sicurezza da parte della compagnia aerea. Delta continua a monitorare da vicino la situazione in Israele insieme ai partner governativi e del settore privato".



Recentemente Delta ha anche rafforzato la sua presenza su Israele con un accordo di code share stretto con l'israeliana El Al.