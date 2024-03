Vueling: 5% di voli in più sulla Penisola per la summer 2024

di Amina D'Addario

Destagionalizzazione, aumento costante, ma senza forzature, della capacità sull’Italia e il potenziamento dei voli verso l’hub di Barcellona, con il ritorno, da fine marzo, del collegamento da Linate, interrotto nel 2021.

Sono questi i punti chiave della strategia di Vueling illustrati dal director of network & alliances, Jordi Pla. “Prima del Covid trasportavamo quasi 30 milioni di pax a livello globale, lo scorso anno ne abbiamo fatti volare oltre 36, questo vuol dire - ha sottolineato Pla - che abbiamo più che recuperato i volumi del pre-pandemia”.



Sul ruolo giocato dalla Penisola, il manager ha spiegato che per la summer la compagnia del gruppo Iag opererà il 5% di voli in più rispetto al 2023: “L’Italia è l’unico mercato internazionale dove abbiamo due basi: Firenze e Roma. Qui abbiamo 4 aerei basati e siamo leader su alcune rotte come la Roma-Barcellona o la Roma-Gatwick".