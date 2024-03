Air Europa: “Nei tempi con la restituzione degli aiuti Covid”

Air Europa ha rimborsato il 15% degli aiuti statali ricevuti durante la pandemia. Lo ha comunicato il Gruppo Globalia a Europa Press, precisando che il vettore ha già provveduto a versare 95 dei 616 milioni di euro ottenuti dal Governo spagnolo nel corso dell’emergenza Covid.

L’annuncio - scrive Preferente - arriva nel corso delle indagini sullo scandalo Koldo, che vede Koldo García, ex consigliere di José Luís Ábalos al Ministero dei Trasporti del Governo Sanchez, sotto indagine per presunta corruzione. Nel mirino delle indagini ci sarebbe anche la vendita di Air Europa e i legami che Koldo ha avuto con la famiglia Hidalgo.



Il vettore afferma di aver rispettato tutte le scadenze pattuite con il Governo per la restituzione degli aiuti e, vista l’impennata della domanda che sta vivendo il comparto, confida di riuscire a rispettare in anticipo le scadenze successive se i suoi conti lo consentiranno.