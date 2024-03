Frecciarossa, due corse speciali per il concerto italiano degli AC/DC

Il Frecciarossa porta i fan degli AC/DC alla tappa italiana del loro tour mondiale. Treno ufficiale del concerto della rock band australiana, che si terrà il 25 maggio a Reggio Emilia, il convoglio Av di Trenitalia opererà per l’occasione due corse speciali.

Subito dopo il live, due treni partiranno, infatti, dalla stazione di Reggio Emilia per raggiungere Firenze, Milano, Roma e Torino, durante la notte.



Il treno diretto a Roma Termini partirà alle 00:30, mentre quello per Torino Porta Nuova partirà alle 00.35.



Inoltre, con l’opzione ‘Speciale Eventi’, chi sceglierà di spostarsi con Le Frecce per recarsi al live potrà viaggiare con riduzioni fino all’80% rispetto al biglietto base, utilizzando il codice ‘ACDC’ in fase di acquisto.